開催：2026.6.13 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 2 - 5 [Dバックス] MLBの試合が13日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとDバックスが対戦した。 レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。 2回裏、7番 ノエルビ・マルテ 4球目を打ってセンターへのホームラン