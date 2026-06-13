電響社は6⽉10⽇、マクセルブランドの「Angelique（アンジェリーク）」シリーズより、プラズマイオンヘアドライヤー「MXDR-550A」「MXDR-400A」の2機種を発売しました。MXDR-550Aは、Angeliqueシリーズ最⼤（*1）となる⾵量2.6 ㎥/分（*2）を実現。2つのイオン発⽣ユニットを搭載したダブルプラズマイオンが静電気を抑制し、⼤⾵量でありながら髪のまとまりを促します。MXDR-400A