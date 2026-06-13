ハーゲンダッツ ジャパンは5月19日、ミニカップ「ショコラミント エクストラ」を期間限定で発売しました。■爽快感がアップした“チョコミント”フレーバーが登場！同商品は、ミントアイスクリームにパリパリ食感が特徴のビターチョコチップを合わせたアイスクリームです。突き抜けるようなミントの爽快感に、チョコチップの食感がアクセントとなり、思わず癖になる味わいとなっています。今回、チョコミン党が求める“しっかりと