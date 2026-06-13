現地６月12日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ初戦、開催国アメリカ対パラグアイの一戦で、スターが見せた変わらぬ存在感が話題となっている。試合前、DAZNの中継カメラがロサンゼルス・スタジアムのスタンドを映し出すと、そこには元イングランド代表のデイビッド・ベッカムの姿が。さらに隣にはハリウッドを代表する俳優のトム・クルーズも。５月には51歳となったベッカムの試合観戦の様子が映し出され