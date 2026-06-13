気分が滅入りがちな雨の日も楽しい気分で過ごせそうなアイテムを、「きかんしゃトーマス」のオフィシャルオンラインストアで発見！未就学キッズとママ&パパのレイングッズをおそろいにできちゃう、楽しい使い方を提案しよう。【写真】レインアイテムをかわいく飾れる「きかんしゃトーマス」のグッズを見る■ひと目で自分の傘だとわかる！トーマスと仲間たちの目印チャーム今、コレクターが急増中の目印チャーム。カプセルトイ