人気ラーメンジャンル「家系」が、ついに“棒状の何か”になっていました。近所のドラッグストアで見つけたのは、「家系総本山吉村家監修 ラーメン風味棒」。ラーメンなのか、パンなのか、中華まんなのか、食べる前から正体が気になりすぎる一品です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■これは菓子パン？和菓子？それとも中華まん？正体が謎すぎる「ラーメン風味棒」「ラーメン風味棒」というのは聞いたこ