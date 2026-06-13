「体重を増やすものはすべて悪」だと思いこんでしまっている横山さん。【漫画】本編を読む幼少期から絵を描き続け、現在は看護師向けメディア「ナース専科」で漫画を連載しているアヤ(@aokitajimaru)さん。今回は、実際の看護現場で寄せられたエピソードをもとに描かれた「摂食障害と心のケア」を紹介するとともに、摂食障害について話を聞いた。■ICUに運ばれてきた体重30キロ未満の女性【ナース漫画】「摂食障害と心のケア」0102