2026年6月11日、韓国メディア・ハンギョンビジネスは、韓国SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長が日本に次世代AI（人工知能）データセンター「AIファクトリー」を建設する構想を明らかにしたと報じた。記事によると、崔会長は日本企業とデータセンター建設に向けた協議を進めていると説明。28〜29年の稼働を目標に、大規模な電力供給が可能な候補地を調査しているという。「AIファクトリー」は、SKハイニックスの高帯域幅メ