料理人の川越達也シェフ（53）が11日、自身のインスタグラムを更新。「高級食材を使って!?冷凍ポテトを本気でアレンジしてみた」と題し、冷凍ポテトのアレンジレシピを紹介した。【動画】自ら絶賛の“本気アレンジ”レシピを紹介した川越シェフ投稿では、「あの『黒い高級食材』を贅沢に!?冷凍ポテトアレンジ」とのコメントとともに、1本の動画を公開。最初に生クリーム、マヨネーズでソースを作り、フライパンで炒めたポテト