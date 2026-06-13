フジテレビで7月4日、土曜プレミアム『千鳥のクセスゴ！』（午後9時）を放送される。他のネタ番組では決して見ることができない、芸人たちこん身の“クセがスゴいネタ”が、約1年半ぶりに復活を遂げるが、このたび出演者第1弾として21組が発表された。【写真】注目のクセスゴ芸人が大集結…出演者第1弾の顔ぶれクセスゴシンガー・EIKOこと狩野英孝や、ジャルジャル、スリムクラブ、レインボーら番組の初期から出演している常連