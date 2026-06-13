パナソニックは、「ビエラ」ブランドから、4K有機ELテレビ「Z95C」シリーズ2モデルを2026年6月下旬に発売する。画質と音質がさらに進化したという最上位モデルとなっている。Mini LED搭載4K液晶「ビエラ」も登場新たな発光素子を採用し、開口構造も見直した有機ELパネル「新世代プライマリーRGBタンデム」を採用。加えて「低反射ブラックフィルターPro」により、画面の映り込みを低減し、明るい環境でもコントラスト感の高い映像表