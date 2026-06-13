7月18日に開催される『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）で、7ヶ月ぶりに試合が決定した篠塚辰樹。韓国の『ROAD FC』で活躍する新鋭イ・ジェフンと対戦する。【インタビュー動画】篠塚辰樹「今ヒロヤと再戦したら俺が勝つ」ジョリー＆井原良太郎は眼中なし先日のカード発表会見では、「韓国からぶっ飛ばされに来るみたいなんで、ぶっ飛ばして返してやる」と挑発し、対戦相手よりも同席し