6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初冠トークバラエティー『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜後2：30〜※全8回）第7回が、きょう13日に放送される。オリコンニュースでは、収録の模様を届ける。【番組カット】アロハに見守られ…一生懸命なBOYNEXTDOOR2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイク