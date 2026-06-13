6人組グループ・SixTONESのジェシーが、23日発売の『CanCam』8月号（小学館）での連載「＃ストさんぽ」に登場する。【写真】黒髪前髪ありのビジュで敬礼ポーズをするジェシー「＃ストさんぽ」は、1年限定のスペシャル連載。これまでに田中樹、森本慎太郎、松村北斗、京本大我が出演し、自然体の姿でさまざまな街を巡ってきた。第5回となる今回は、ジェシーが帝国劇場や日生劇場に通っていた頃、乗り換えでよく利用していたとい