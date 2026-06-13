『電車男』から20年――「2ちゃんねる」から「ライブ配信」へ。SNS時代の“熱狂”をどう映像化するのか。Netflixシリーズ『喧嘩独学』（全6話）を手がけた武内英樹監督が、舞台裏を語った。【画像】Netflixシリーズ『喧嘩独学』キャラクター相関図『翔んで埼玉』『はたらく細胞』など数々のヒット作を生み出してきた武内監督が、Netflix作品に初参加。原作はLINEマンガ発の人気ウェブトゥーンで、国内累計閲覧数5.4億回、世界