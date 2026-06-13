動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『喧嘩独学』を手がけた武内英樹監督が、主演の鈴鹿央士をはじめ、見上愛、菅生新樹、生見愛瑠ら若手キャストとの撮影秘話を明かした。【画像】Netflixシリーズ『喧嘩独学』キャラクター相関図本作は、国内累計閲覧数5.4億回、世界累計閲覧数22.8億回（※2026年1月時点）を超える人気ウェブトゥーン『喧嘩独学』を実写化した青春エンターテインメント。『翔んで埼玉