10日に発表された「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2016《関西版》」。 駅部門トップ5は以下のとおり。 ▼1位万博記念公園（大阪）▼2位ウッディタウン中央（兵庫）▼3位南千里（大阪）▼4位中之島（大阪）▼5位西宮北口（兵庫） 1位は3年連続で「万博記念公園駅」。今回注目すべきは2位にランクインした「ウッディタウン中央駅」ですが、去年の27位から驚異のジャンプアップ。一体ど