原作者同士でアニメ化への取り組み方などをたっぷり語り合うテレビアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』（毎週土曜後5：30、日本テレビ／毎週月曜後9：25、TOKYO MXほか）とテレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』（毎週月曜後11：00、TOKYO MXほか）がコラボレーションし、描き下ろしコラボビジュアルが解禁された。あわせて、香月美夜氏（「本好きの下剋上」原作)・白浜鴎氏（「とんがり帽子のアトリエ」原作）による対