先月29日にアドベンチャーワールドで誕生した世界最小の「コガタペンギン」の赤ちゃん。 出生時は体重わずか37.2gでしたが、一般公開初日を迎えた6日には83.gと倍以上に増え、すくすく成長中です。 まだ歩くのもおぼつかない「コガタペンギン」の赤ちゃんですが、他のペンギンに比べて成長スピードはかなり早く、可愛い赤ちゃんの姿は今しか見られないということです。 同じ先月29日、海遊館でも「ミ