俳優・岸谷五朗（61）とミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が、12日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。AI時代を生き抜くための“処世術”を語った。岸谷は、AI時代に必要な力として「コミュニケーション能力」を挙げた。その具体策として示したのが「面倒くさいと思っても会食に行こう！飲み会での上司の自慢話も一つの情報である！」