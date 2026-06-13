サッカーワールドカップ北中米大会はアメリカ・ロサンゼルスでも先ほど開幕しました。サッカーワールドカップ北中米大会はロサンゼルスの会場でも日本時間午前10時に開幕し、開催国アメリカ代表とパラグアイ代表が対戦しています。アメリカ人サポーター「本当にワクワクしていて 気分は最高潮だ。自国でワールドカップを開催できることや、素晴らしいファンたちと一緒にいられることにも興奮している」アメリカでは全104試合のうち