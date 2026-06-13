北山結子さんの情報提供を呼びかける三重県警松阪署員＝13日午前、JR松阪駅前1997年に三重県明和町で県立松阪工業高3年の北山結子さん＝当時（17）＝が行方不明になってから、13日で29年がたった。JR松阪駅（同県松阪市）前では、北山さんの写真が載ったチラシを松阪署員ら17人が配り、情報提供を呼びかけた。北山さんは97年6月13日夜、アルバイト先の塾に迎えに来た母親に「友人の家に遊びに行く」と伝え、自転車で出かけたま