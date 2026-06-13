【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】米国とイランの政府高官は１２日、戦闘終結に向けて協議中の覚書について、数日以内に署名する可能性があるとそれぞれ明らかにした。ホルムズ海峡を開放する一方、イランの核問題は６０日間の期間を設けて継続協議することなどが盛り込まれると説明しており、合意目前との見方が強まっている。米政府高官は記者団に、現在協議中の覚書の文言について「双方が満足している」と主張し