サッカー、FIFAワールドカップ。日本代表が初戦を戦うテキサス州ダラスに到着しました。重要な初戦に向け、準備を進める日本代表は、ベースキャンプ地、テネシー州ナッシュビルで練習。公開された冒頭15分では、時折笑顔を見せながら、リラックスした雰囲気で調整が進められました。離脱した遠藤航選手に代わり、キャプテンに就任した板倉滉選手は改めて決意を語りました。板倉選手（29）「自分がチームを勝たせたいというのは人一