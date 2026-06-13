昨年７月７日に開業した道の駅「湘南ちがさき」＝茅ケ崎市柳島湘南エリア唯一の道の駅である「湘南ちがさき」（茅ケ崎市柳島）が７月７日、開業１周年を迎える。「周年祭」と題した特別フェアを同日から１２日まで実施する。周年祭では普段できない野菜の詰め放題や各飲食店での特別メニューの提供、ビールや土産物の試飲試食会などを行う。施設内で税込み千円以上購入した来場客には１周年特別切符を無料で配布する。初日の