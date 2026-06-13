米女子ゴルフの「ダウ選手権」２日目（１２日＝日本時間１３日、ミシガン州ミッドランドのミッドランドＣＣ＝パー７０）、ツアー唯一のダブルス戦。この日はホールごとに良いスコアを採用するフォアボールで行われ、４位から出た渋野日向子（２７＝サントリー）と勝みなみ（２７＝明治安田）組は４バーディー、１ボギーの６７で回り、通算５アンダー、首位と７打差の１６位で決勝ラウンドに進んだ。チーム「ＨｉｎａＭｉｎａ」