ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１２日（日本時間１３日）に本拠地トロントでのヤンキース戦に「５番・三塁」で先発出場し、初回に９試合ぶりの一発となる１４号２ランを放った。４打数１安打２打点、１得点だった。打率２割３分。チームは８―５で逃げ切った。本拠地ロジャーズ・センターが興奮と驚きに包まれた。初回、１点を先制して二死二塁で左腕ウェザーズのカウント２―２からの６球目、内角低めの８７・７マ