「お手」を教わったお利口な猫ちゃん…。ママさんにお手をする姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は2000回を超え「すごいお利口さんですね」「ママの相手してる感が可愛すぎる」といったコメントが集まっています。 【動画：パパから夜食をもらうときに『お手をする猫』→ママも挑戦してみた結果…まさかの対応】 パパとママへの「お手」 Instagramアカウント「hiro.」に投稿されたのは、お利口な猫ちゃん。「