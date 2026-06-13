駐車場で保護された寂しげな子猫の3年後の姿に反響が寄せられています。話題の投稿は700件以上の「いいね！」を獲得し「幸せな毎日なんだね！幸せと平和すぎて、警戒というものを、忘れたんだね」「メチャメチャかわゆい！モフりたいです」とのコメントが寄せられていました。 【写真：３年前、駐車場で『寂しげな子猫』を保護したら……『同じ猫とは思えない』現在の様子】 寂しげな子猫が3年後に… Threadsアカウント「o