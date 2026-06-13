猫の天敵になる動物5選 猫は捕食者のイメージが強いかもしれませんが、実は被捕食者でもあるのです。決して無敵ではありません。外に出れば、天敵となる野生動物や鳥と接触するリスクもあります。ここでは私たちの身近で暮らし、遭遇する可能性がある猫の天敵を紹介します。 1.アライグマ アライグマは可愛らしい見た目とは裏腹に、非常に気性が荒く力も強い動物です。最近では住宅街にも出没するケー