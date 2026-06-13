思春期は、昨日まで素直だった子どもが急によそよそしくなり、親の言葉も届かなくなったように感じるものです。親としてはどうしても焦りや不安が先立ってしまいますよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 冷え切っていた家庭の空気 中学生になった頃から、反抗期なのか息子は以前より口数が減り、家の中の空気が一気に冷え込んでしまいました。 話しかけても「別に」「うるさいなぁ」と返されることが増え、