Rattyはインライン3DグラフィックスによるGPUレンダリングをサポートするターミナルエミュレータです。フリー・オープンソースソフトウェアを扱うニュースサイトのIt's FOSSが「馬鹿げているけど滅茶苦茶楽しい」と評したアプリと聞いて気になったので調べてみました。Ratty - A GPU-rendered terminal emulator with inline 3D graphics 🐀🧀https://ratty-term.org/orhun/ratty: A GPU-rendered terminal emulator