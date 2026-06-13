歌手のケイティ・ペリー(41)が、ジャスティン・トルドー元カナダ首相(54)を「運命の人」と称えた。俳優ラッセル・ブランドとの結婚歴を持ち、元婚約者で俳優のオーランド・ブルームとの間に5歳の娘を持つケイティは8日、コンサート映画「Katy Perry: The Lifetimes Tour ― Live From Paris」のプレミアでトルドー元首相とレッドカーペットデビューを果たしていた。 【写