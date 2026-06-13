「まとい」をご存知ですか？江戸時代、人々の暮らしを火災から守った町火消たちが使った道具です。かつては誰もが知っていた「まとい」の文化をいま、信州から再び広めようと奮闘する人たちがいます。■■花屋漆器産業（塩尻市）作業場に響く音。作っているのは、まとい。江戸時代、火消したちがそれぞれの「組」のシンボルとして使っていた道具、それが「まとい」です。長野県塩尻市贄川にある「花屋漆器産業」。いまでは全国に数