◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、栗東トレセンダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は坂路での最終調整。ゆったりとした走りで６３秒７を出し、レースまでの態勢を整えた。昨年４月のドバイ・シーマクラシックでＧ１・２勝目を挙げたものの、その後は勝ち切れず、昨年のジャパンＣから３戦連続でＧ１では３着。「歯がゆいですね。リズムよく