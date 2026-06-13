女優の南沙良が１３日までに自身のＳＮＳを更新。誕生日を迎えたことを報告した。南はインスタグラムに「誕生日来ちゃいました。皆さんお祝いメッセージありがとうございます。今年も健やかに〜」とつづり、１１日に２４歳の誕生日を迎えたことを報告。ケーキを持ち、三角の帽子をかぶった姿を披露した。この投稿にファンからは「おめでとうございます！！」「幸せいっぱいでね」「可愛い帽子」「めっちゃかわいい」「素敵な