１２日、南アジア博ファッションウイークの開幕式で、衣装を披露するモデル。（昆明＝新華社記者／江文耀）【新華社昆明6月13日】中国雲南省昆明市の昆明滇池（てんち）国際会議展覧センターで12日、第10回中国・南アジア博覧会の関連イベントとなるファッションウイークが開幕した。会場では、雲南省楚雄イ族自治州のイ族刺しゅうを軸に、国内外の服飾文化を紹介。伝統的な技法と現代のデザインや技術を組み合わせた作