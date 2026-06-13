起業家の岸谷蘭丸が、AI時代を生き残る対処法として「会食」の重要性を訴えるも、平成ノブシコブシの吉村崇から「それは無しだぜ」と一刀両断される一幕があった。【映像】AI時代を生き残る対処法『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。 6月12日の放送では、岸谷蘭丸が登壇。AI