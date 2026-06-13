長野県川上村で山菜採りのため山に入った後、行方がわからなくなっていた80代の女性が無事保護された。女性は仲間と入山後に迷ってしまい、待ち合わせ場所に戻れなくなっていた。女性によると、小雨の降る中で連絡手段もないまま一晩を過ごしたという。小雨の中で一晩耐え抜いた80代女性長野・川上村の山林で8日、80代の女性が捜索隊に保護された。女性は仲間2人と山菜採りで山に入った後、待ち合わせ場所に戻らず、7日から行方が