演歌歌手の藤あや子（65）が品数豊富な2人分のお弁当を公開し、反響が寄せられている。【映像】藤あや子、夫婦乾杯ショット＆2人分の手料理（複数カット）2017年4月9日に更新したブログで、再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下だそうで、2026年3月30日のブログでは、「感謝。結婚9周年を迎えさせていただきました。あの日からずっと変わらず、1度もケンカすることもなくお互いを思いやる気持ちで日々を過ごして