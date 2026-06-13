砺波の初夏を彩る「となみ夜高まつり」が昨夜始まり、色鮮やかなあんどんが街をめぐりました。「ヨイヤサー、ヨイヤサーヨイヤサー、ヨイヤサー」威勢の良いかけ声とともに、趣向を凝らした色鮮やかなあんどんが砺波の街中をめぐりました。祭りはこれまで「大正時代から始まった田祭り」と言われてきたものの、明確な根拠はありませんでした。しかし、市の教育委員会が当時の新聞などを改めて調査したとこ