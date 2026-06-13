フンヌ・エアは、大阪/関西〜ウランバートル線で9月のシルバーウィークにチャーター便を運航する。運航日は大阪/関西発が9月19日、ウランバートル発が9月23日。機材はビジネスクラス6席とエコノミークラス92席の計98席を配置した、エンブラエルE190型機を使用する。エイチ・アイ・エス（HIS）がツアーを販売している。旅行代金は2名1室で349,000円から。■ダイヤMR大阪/関西（10：00〜12：00）〜ウランバートル（14：00〜16：00