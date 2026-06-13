早ければ2028年度から市への移行を目指す安芸郡府中町で、初の住民説明会が開かれました。12日午後、府中町が初めて開いた住民説明会には一部地域の町内会を対象に、約70人が参加しました。2028年度からの市制移行を目指す町は、ブランド力の向上により、企業誘致や人口の維持、財政基盤の強化につながることなどを説明。一方、住民からは「いまのままで十分」、「住民投票をする考えはないのか」などの意見が出ました。■府中町