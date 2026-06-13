2027年春卒業の高校生の就職について県や教育委員会が経済団体に対し、県内への就職の促進を求めました。県と教育委員会、鹿児島労働局は5つの経済団体を訪問しました。2027年の春に卒業する高校生の県内就職の促進に向けた要請書を手渡し求人票を早期に提出することや県内で働くことの魅力を積極的にPRするよう求めました。（県商工労働水産部・北村貴志部長）「早期の時期から、県内の企業のことを知ってもらい、県内にもい