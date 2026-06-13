五島市で14日開かれる国際トライアスロン大会「バラモンキング」を前に選手たちが続々と島に集まりました。 12日午前11時過ぎ。 大会の舞台となる五島市にレースに使うバイクとともに選手たちが次々とフェリーから降りてきました。 海外からの参加を含め約600人がエントリーしている国際トライアスロン大会「バラモンキング」。 レースは スイムとバイク、ランあわせて約200キロと約120キロの2つ