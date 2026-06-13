ミジオロウスキーが先発投手最速の168.1キロを計測した(C)Getty Imagesブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーが現地時間6月12日、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板。先発投手として史上最速となる104.5マイル（約168.1キロ）をマークするなど、9回を投げて1安打無失点15奪三振と圧巻の投球を披露し、8勝目を挙げた。球数は95球で「マダックス」を達成している。【動画】見よ！これが先発史上最速…ミジオロウスキーが168.1