アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が大詰めを迎えています。両国の政府高官が12日、「数日以内」に覚書の締結に至る可能性があると言及していて、協議の行方が注目されます。トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、早ければ今週末にも覚書の締結に至るとの認識を示しています。こうした中、仲介国パキスタンのシャリフ首相は12日、自身のSNSで、「最終的な合意文書がまとまった」とした上で、「次の