茨城県水戸市の自宅で、同居する88歳の父親を殺害したとして、54歳の無職の男が逮捕されました。警察によりますと、無職の坂田武男容疑者は、12日午後、水戸市の自宅で同居する父親の寅夫さんの首を腕で絞めるなどし、殺害した疑いがもたれています。坂田容疑者は、寅夫さんがデイサービスを利用し自宅に戻ってきた後に犯行に及んだとみられていて、12日午後8時すぎ、近所の公衆電話から「父親の首を絞めた。呼吸がない」と自ら通