12日夜、宮城県登米市で軽乗用車がクマと衝突し、車に乗っていた男女がけがをしました。警察によりますと、12日午後8時半過ぎ、宮城県登米市内の県道で、軽乗用車が、道路を横切ったクマと衝突しました。軽乗用車を運転していた30代の男性が胸の痛みを訴えて病院に搬送されたほか、同乗していた40代の女性も顔に軽傷を負いました。衝突したクマは、体長約1メートルで、道路上で死んでいるのが確認されています。登米市内では12日昼