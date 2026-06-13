◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド）ドジャースは先発・佐々木朗希投手が5回途中7失点と崩れ敗戦。大谷翔平選手が欠場した打線も、4回以降はランナーを出すことが出来ませんでした。前回登板から中6日でマウンドに上がった佐々木投手は初回、2アウトを奪ったところからソロホームランを浴びて先制を許します。それでも打線は2回、ノーアウト満塁のチャンスでサンティアゴ・エスピナル選手が